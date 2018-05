São Paulo recebe dois espetáculos russos

Direto de São Petesburgo, o grupo de bailarinos do Dancing in the Rain faz uma apresentação inédita do espetáculo "Sedução" (foto). O coletivo formado por 10 homens dança embaixo de uma chuva torrencial.



Com 40 bailarinos, o Russian State Ballet remonta o clássico "O Lago dos Cisnes", que conta a história do jovem Príncipe Siegfried, que se apaixona por Odette, rainha que foi transformada em um cisne por um feiticeiro malvado. Odette explica que ela é destinada a permanecer como esta estranha criatura até ser resgatada por um homem que lhe jure amor eterno.





Tom Brasil

Tel. (11) 4003-1212

Sexta-feira (18) e domingo (20), 20h

R$ 120 (Dancing in the Rain)

R$ 160 a 300 (Russian State Ballet)



