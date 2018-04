São Paulo ganha cinco exposições nesta semana

Nesta terça e quarta-feira, a capital ganha mais cinco novas exposições, que se espalham por São Paulo. Veja a lista:





























(Obra: Sem título, Iotiro Akaba)



O Sesc Pompeia (tel. 3871-7700) abre no dia 10 de abril, terça-feira, às 20h, a exposição "Lugares do Delírio". Com curadoria da psicanalista e professora Tania Rivera, a mostra propõe uma reflexão política e ética sobre a arte e a loucura, e coloca lado a lado obras de artistas consagrados e de artistas diagnosticados com transtornos psiquiátricos, conhecidos ou não do grande público. Com entrada gratuita, a mostra fica em cartaz até 1º de julho, na Área de Convivência da unidade.























(Obra: As Lust in Air, Milton Machado)

A Galeria Superfície (tel. 3062-3576) inaugura a exposição A Poesia e as Artes Visuais nesta terça-feira (10). Com organização de Gustavo Nóbrega, a mostra reúne um conjunto de obras de artistas de distintas gerações em um recorte panorâmico, que destaca o uso da palavra, sua transformação e até mesmo sua exclusão via associação e codificação. A exposição tem obras de Lygia Clark, Paulo Bruscky, Milton Machado e outros. Com entrada gratuita, a mostra fica em cartaz até 10 de maio.