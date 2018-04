São João da Capitá anuncia primeiras atrações

Prometendo ser uma das melhores edições do São João da Capitá, o evento, que acontece nos dias 8 e 9 de junho, no Classic Hall, em Olinda, anuncia as primeiras atrações para o público. Além de Xand Avião, já divulgado anteriormente, a festa também contará com a fenomenal Márcia Fellipe, o cantor Gabriel Diniz e as irmãs Simone e Simaria.





O sertanejo Gusttavo Lima também foi escalado para a ocasião, junto com as bandas Magnificos e Cavaleiros do Forró, e os cantores Dorgival Dantas e Wallas Arrais. As atrações completas, que se dividirão entre os três palcos da festa, nos dois dias de festa, serão anunciadas em breve.