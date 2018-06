São João da Capitá agita final de semana

Chegando à 17ª edição, o São João da Capitá aporta mais uma vez no Classic Hall, nesta sexta-feira (8) e sábado (9), sempre a partir das 19h. O evento, que homenageia Dorgival Dantas nesta edição, contará com mudanças estruturais e visuais, prometendo surpreender o público.





Na sexta-feira, o evento será comandado por Wesley Safadão, Simone e Simaria, Gabriel Diniz, Cavaleiros do Forró e Wallas Arrais no palco externo. Na Sala de Reboco, o forró pé de serra ganhará força com Nádia Maia, Josildo Sá, Petrúcio Amorim, Cezzinha e Rodrigo Raposo. Já no Palco Universitário, o agito será por conta de John Geração, Rafa Mesquita e Silvana Salazar.



Já no sábado, é a vez das bandas Aviões e Magníficos e dos cantores Gusttavo Lima, Márcia Fellipe e Dorgival Dantas agitarem o palco principal. Já na Sala de Reboco, com Nando Cordel, Novinho da Paraiba, Tribo Cordel, Ed Carlos e Maciel Melo e no Palco Universitário Leticia Bastos, Tuca Barros e Banda Dibôa.



Os ingressos custam de R$ 50 (pista meia) a R$ 400 (prime capitá – open bar – 2 dias), à venda na bilheteria do Classic Hall, lojas Esposende e no site Bilhete Certo. Mais informações pelo telefone 3427-7501.

A grande novidade desta edição será as áreas do evento. Com piso elevado, a arena pista terá uma visão inédita do palco principal, proporcionando ao público que opta por esta área a curtir ainda mais os shows do festival.Já na área VIP e na prime capitá, a área open bar da festa, além do palco principal, o público ainda poderá desfrutar do som dos artistas que agitarão o palco universitário, localizado dentro da cidade cenográfica, e o forró pé de serra da sala de reboco, localizado na área interna do Classic Hall.