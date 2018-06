Santa Isabel recebe o projeto Teatrando!

O projeto Teatrando! chega, nesta terça-feira (5), à sua 11ª semana de atividades com uma programação intensa. A partir das 15h, o projeto de educação patrimonial convida pessoas de todas as idades para um passeio pelas dependências e histórias do teatro de Santa Isabel, no bairro de Santo Antonio, no centro do Recife.

Na pele de personagens encarnados e desencarnados, como o arrebatado maestro e o pipoqueiro "galeroso", os atores conduzem o público entre cenas e desafios que precisam ser resolvidos durante a visita, a partir de pistas fornecidas pelo elenco. O roteiro, que explora palco e bastidores do teatro, sótão e até jardim, termina no salão nobre, espaço pouco conhecido do público, onde também está marcado o segundo compromisso com o Teatro.

A visita Proscenium!, que mistura jogo, teatro e história, tem como cicerones os atores Alexandre Sampaio, Bruna Luiza Barros, Douglas Duan, Ellis Regina, Kadydja Erlen, Luciana Lemos, Paulo de Pontes e Rafael Dyon. O enredo, que conduz os visitantes Santa Isabel adentro, é de Analice Croccia, Célio Pontes e Quiercles Santana. A direção geral da visita espetáculo é de Célio Pontes e Quiercles Santana. E a direção musical é de André Freitas.

A partir das 19h, a programação do Teatrando! continua com o Diálogos, encontro entre plateias e profissionais das artes cênicas, para conversar sobre os públicos que frequentam o teatro (e os que não frequentam), os desafios da produção contemporânea e o consumo cultural em tempos de crise. Os debatedores deste mês são o ator, diretor cenógrafo, aderecista e figurinista de teatro há 40 anos Roberto Costa e o ator, dramaturgo e arte-educador Giordano Castro, integrante e dramaturgo do grupo Magiluth , atualmente no elenco da supersérie Onde Nascem os fortes, da Rede Gobo.