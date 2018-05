Sambinha da Lapa celebra pagode dos anos 1990

Show reúne os vocalistas Salgadinho (Katinguelê), Chrigor (Exaltasamba) e Márcio Art (Art Popular), neste sábado (12), no Catamaran

Responsável por levar artistas nacionais do samba e pagode ao Recife, o Sambinha da Lapa chega a sua terceira edição, neste sábado (12), a partir das 21h, e promove a turnê Amigos do Pagode 90. Show reúne os vocalistas de bandas de samba da década de 1990: Salgadinho (Katinguelê), Chrigor (Exaltasamba) e Márcio Art (Art Popular). A festa acontece no Catamaran, Centro, e terá ainda apresentações dos grupos Camisa 10 e Beleza Pura.



Assim como acontece com o sertanejo hoje em dia, nos anos 1990 era o pagode que sacudia multidões. Grupos como Molejo, Raça Negra, Só Pra Contrariar, Art Popular, Katinguelê e Art Popular eram referências nas rádios e chegavam a vender um milhão de discos. A turnê Amigos do Pagode 90 chega para celebrar este período.



"Eu tinha essa ideia em mente há anos. Imaginava o Chrigor cantando comigo. Só que a galera do pagode trabalha muito e era difícil conciliar as agendas. Até que a gente decidiu criar o projeto e chamamos o Márcio Art, que tinha acabado de começar carreira solo", lembra Salgadinho, do Katinguelê.



No repertório da noite, o público pode esperar canções das bandas originais do trio, como "Recado à minha amada", "Temporal", "Pimpolho" e "Telegrama", além de sucessos consagrados por outros grupos da época. Os ingressos custam R$ 50, à venda nas lojas Figueiras Calçados, Recife Ingressos, Bilheteria Digital, Ticket Prime e Ingressos Prime. Mais informações: 98784-0403.