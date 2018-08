Sambas do Absurdo no Mundo Pensante

Gui Amabis, Juçara Marçal e Rodrigo Campos se apresentam nesta quinta (1)

Inspirado pelo "O Mito de Sísifo", de Albert Camus, o trio Gui Amabis, Juçara Marçal (Metá Metá) e Rodrigo Campos apresenta o projeto "Sambas do Absurdo" nesta quinta-feira (2), no Mundo Pensante.



Segundo Camus, a única questão filosófica mais importante é o suicídio, e quando encontramos o Absurdo, que seria, em suma, a falta de sentido da vida, temos duas opções: ou nos suicidamos ou aprendemos a viver uma vida tediosa. Com base nisso, o projeto mescla o tema com o samba no disco "Sambas do Absurdo".



As canções são uma parceria de Rodrigo Campos (música) e Nuno Ramos (letra). A estética musical propõe uma quebra nos preceitos do samba tido como clássico, e apresenta um tipo de samba torto já característico dos músicos, conhecidos na cena da vanguarda paulista.





MUNDO PENSANTE

Tel.: (11) 5082-2657

Quinta-feira (2), 20h

R$ 15