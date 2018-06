Samba Manhattan recebe Pagunça e Sambstar

Primeira edição do projeto, que irá receber grandes nomes da cena musical pernambucana, acontece neste sábado (30)

O Manhattan Café Theatro, na Zona Sul do Recife, estreia, neste sábado (30), o projeto Samba Manhattan, que irá receber grandes nomes da cena musical pernambucana para uma noite de muito samba de raiz. Na primeira edição, a casa terá em seu palco duas referências do samba recifense: Sambstar e Pagunça. A abertura fica por conta dos Garçons Cantores, a partir das 21h.



Com 22 anos de carreira, o grupo Sambstar apresenta seu novo trabalho em homenagem a Jackson do Pandeiro. Tendo Jamelão e Xande, como sobrinhos do rei do ritmo, em 2017, a banda lançou um EP chamado Sambstar de Latada, canta Jackson do Pandeiro, em um ritmo bem dançante.



Formado por Jamelão e Xande, Nilson Freitas, Mano Black e Joaquim JJ, o grupo traz um repertório diversificado apresentando alguns dos grandes sucessos de Jackson como "Sebastiana" e "Capoeira Mata Um", além de suas canções autorais.



Já o grupo Pagunça, fundado em 1995, se apresenta com os mesmos integrantes de sua formação original: Guga Fraga, Paulinho, Cadu e Rani. No repertório, não faltarão os sucessos como "Me Liga", "Vem Pagunçar" e "Não é Ilusão". Além das canções autorais, o grupo apresenta músicas de bandas como Raça Negra, Só Pra Contrariar e Exaltassamba, entre outros.



O couvert artístico custa R$ 60. Mais informações pelo telefone 3325-3372 ou no site www.manhattacafetheatro.com.br.