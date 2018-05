Samba das Ladeiras volta a agitar Olinda

Após cinco anos da sua última edição, evento volta em edição especial, neste sábado (5), no Clube Atlântico

Após cinco anos da sua última edição, o Samba das Ladeiras, que acontecia aos domingos em Olinda, na região metropolitana do Recife (RMR), volta em edição especial, neste sábado (5), às 23h, no Clube Atlântico.



A festa contará com shows das bandas Samba&Love e Sambaled, além do DJ uruguaiano Larrosa e os queridinhos do brega pernambucano, DJ Val e MC Elvis. Os ingressos custam R$ 60 e estão sendo vendidos na loja Redley (Shopping Recife), Oficina Cabron (Casa Forte), Pedu Burguer (Olinda) e Duque Açai (Boa Vista).