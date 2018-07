Sala dos Dinossauros reabre no Museu Nacional

A sala dos dinossauros do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, foi reinaugurada na última quinta-feira (19). A sala é uma das principais atrações do espaço cultural. Sua reabertura faz parte das comemorações do bicentenário do museu. Além dos dinossauros e pterossauros brasileiros poderão ser vistos fósseis relacionados ao período Mesozóico, conhecido como a Era dos Dinossauros.

A grande atração é o Maxakalisaurus topai, o maior dinossauro já montado do Brasil. Devido a um ataque de cupins na base de sustentação, o dinossauro foi desmontado e permaneceu guardado em caixas em um canto da sala, fechada desde 2017. A atração pôde ser reaberta em vista do sucesso de uma campanha de financiamento coletivo que arrecadou cerca de R$ 56 mil em apenas 30 dias. Ele está acompanhado, na sala, do Angaturama limai, um dinossauro que tem como principal característica o focinho longo; de uma réplica do maior réptil voador da América do Sul, o Tropeognathus mesembrinus; e do Guarinisuchus munizi, o mais completo fóssil de dirossaurídeo (crocodilomorfos) já encontrado no Brasil.

As crianças vão poder se divertir com pegadas de dinossauro, ovos de animais pré-históricos e ossos e junto com adultos poderão fazer fotos no painel em tamanho real do Maxakalisaurus topai.