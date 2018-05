Sábado é dia de hip hop no centro de SP

Red Bull Station celebra o gênero com dois eventos

Neste sábado (26), o Red Bull Station tem dois eventos voltados ao hip hop. O primeiro é o Beat Brasilis, que vai das 14h ás 21h; o outro é o Slam Poesia, que começa às 16h30.



O Beat Brasilis tem sua segunda edição no espaço da Red Bull, e reúne DJs, MCs, músicos, produtores e beatmakers para samplearem um mesmo disco de vinil, escolhido pelos participantes. Discos de artistas independentes atuais são o tema do encontro. O evento acontece na Galeria Principal.



Já o Slam Poesia, que toma o auditório, às 16h30, é comandado pelo MC Emerson Alcalde. Nesta edição, DJ Pê assume as picapes para o lançamento do livro "Palavra OcuLpada", do militante, arte-educador, professor e idealizador do projeto "Sarau do Viaduto", Renato Rap Nobre. Nascido em Bauru (SP), Renato descobriu a poesia pelas letras do rap, em meados de 2000.



Red Bull Station

Tel. (11) 3107-5065

Sábado (26), 14h

Grátis