Roupa Nova faz especial Dia dos Namorados

Roupa Nova é recordista de trilhas em novelas, com mais de 35 emplacadas na TV brasileira. O grupo também assina o Tema da Vitória (música de Ayrton Senna); e as vinhetas de abertura do "Xou da Xuxa" e do "Vídeo Show". Entre seus sucessos estão "Whisky a Go-Go", "Dona", "Volta Pra Mim", "Anjo", "Seguindo no Trem Azul" e "A Viagem".

A banda também é recordista por ter a mesma formação há mais tempo no Brasil. O grupo venceu o Grammy Latino de melhor álbum pop contemporâneo brasileiro com o disco "Roupa Nova em Londres", gravado em 2009 nos estúdios de Abbey Road, na capital britânica. Em 2015, lançou o CD e DVD "Todo Amor do Mundo", que conta com participações de Tico Santa Cruz, Alexandre Pires, Ed Motta e Angélica. O trabalho intercala canções e narrativas que contam partes da história da banda desde antes do seu início, na década de 1960.

"Roupa Nova", projeto mais recente, de 2018, é composto por 12 canções inéditas, que serão divulgadas ao longo dos meses. Nos shows, o grupo apresenta algumas destas novas músicas.