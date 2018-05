Roupa Nova apresenta sucessos da carreira no Classic Hall

Com 37 álbuns lançados e mais de 20 milhões de cópias vendidas, a banda Roupa Nova festeja a sua trajetória de sucesso na música brasileira. Com 38 anos de estrada e um público fiel em Pernambuco, o grupo retorna ao Estado, neste sábado (5), para se apresentar no Classic Hall, em Olinda. O evento começa às 21h e ainda terá show de Alex Cohen.





Completando a noite, Alex Cohen estreia na ocasião a sua turnê "Apaixonado por Você", com músicas autorais e inéditas. A apresentação do show man promete colocar todo mundo pra dançar. Os ingressos variam de R$ 50 (pista meia) a 900 (mesa premium para 4 pessoas), à venda na bilheteria do Classic Hall, na Ticket Folia e no site Eventim.

A banda Roupa Nova, que é recordista por ter a mesma formação há mais tempo no Brasil, acumula também outro título: é o grupo que mais teve trilhas em novelas, com mais de 35 músicas na telinha. No Classic Hall, o grupo relembrará suas composições mais famosas, como "Whisky a Go Go", "Dona", "Volta pra Mim", "Anjo" e "A Viagem".Para 2018, o grupo prepara novidades. Intitulado "Roupa Novas", a banda lançará 12 canções inéditas ao longo do ano, com direito também a clipes musicais. Em dezembro, o material ganhará forma física e chegará as lojas do país. Já em estúdio, a novidade será apresentada em primeira mão para os fãs pernambucanos da banda.