Rouge encerra turnê no Recife

Capital pernambucana foi a escolhida para despedida, no dia 11 de agosto, no Clube Português

Após um hiato de 12 anos, a primeira e maior girl band do Brasil, Rouge já tem data para voltar ao Recife com a "Tour 15 anos". As produtoras Golarrole e Planner, responsáveis pela vinda do grupo à capital pernambucana, confirmam o show para o dia 11 de agosto, às 22h, no Clube Português. Recife foi escolhida para ser a cidade de despedida da turnê.



As meninas estouraram no início dos anos 2000 com sucessos como "Brilha La Luna", "Beijo Molhado" e "Ragatanga". O novo show da banda tem percorrido os quatro cantos do país misturando os hits do passado e do presente fazendo todo público dançar e se emocionar. No repertório também está confirmada a inédita "Bailando".



Para quem não viveu o período inicial ou não se lembra, a girl band foi formada no extinto reality show "Popstar" (SBT) e é composta por Aline Wirley, Fantine Thó, Li Martins, Lu Andrade e Karin Hils. Juntas, conquistaram a marca de mais de dois milhões de cópias vendidas somente com o primeiro álbum,"Rouge".



Os ingressos estarão disponíveis a partir desta quinta-feira (26), no Haus Bar, Redley, Avesso e online através do site Sympla. Os preços variam de R$ 40 (pista) a R$ 150 (open bar).