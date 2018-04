Ronald Duarte expõe Bambuzal

Em mostra inédita, artista exibe uma grande instalação, toda feita com bambus, além de 19 pinturas em óleo sobre tela

O artista Ronald Duarte leva à Artur Fidalgo Galeria, em Copacabana, a exposição Bambuzal, composta por uma grande instalação, toda feita com bambus, além de 19 pinturas em óleo sobre tela que dialogam com ela. A mostra abriu nesta quarta (17), às 19h, e segue até 17/5.



Com curadoria de José Damasceno, a exposição é uma ocupação espacial da galeria a partir de um único material: o bambu. As telas foram feitas utilizando paint stick. Todos os trabalhos são inéditos e vem sendo desenvolvidos desde 2015.



"Bambus vêm da ideia de resistência, que enverga, mas não quebra, como o momento atual que vivemos", explica o artista, sobre a escolha do material.



ARTUR FIDALGO GALERIA

Rua Siqueira Campos, 143, 2º piso, Copacabana.

Telefone: (21) 2549-6278.

Estreia quarta (17), às 19h. Até 17/5.

Segunda a sexta, das 10h às 19h.

Sábado, mediante agendamento.

Grátis.