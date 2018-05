Rodrigo Suricato faz apresentações em teatros do Sesi

Cantor, compositor e multi-instrumentista faz show nesta quarta, no Centro, e passa ainda por Jacarepaguá e Duque de Caxias

O cantor, compositor e multi-instrumentista Rodrigo Suricato faz três shows, em palcos dos teatros Sesi Centro, Jacarepaguá e Duque de Caxias, nesta quarta (16) e nos dias 25 e 26 de maio, respectivamente. As apresentações são no formado "one man band" (em português, banda de um homem só), com uma mala-bumbo e vários outros instrumentos. No repertório, entram suas influências de folk e blues, sucessos de sua carreira e algumas surpresas.



TEATRO SESI CENTRO

Avenida Graça Aranha, 1, Centro.

Telefone: (21) 2563-4163.

Quarta (26), às 19h.

R$ 34.



TEATRO SESI JACAREPAGUÁ

Avenida Geremário Dantas, 940, Freguesia.

Telefone: (21) 3312-3787 e (21) 3312-3750.

Dia 25 de maio, às 21h.

R$ 34.



TEATRO SESI DUQUE DE CAXIAS

Rua Artur Neiva, 100, Bairro 25 de Agosto.

Telefone: (21) 3672-8369.

Dia 26 de maio, às 20h.

R$ 34.