Rodrigo Morcego comanda noite de rock e blues no Recife

Artista se apresenta no The Queen, na Zona Sul da capital pernambucana, neste sábado (7)

A noite deste sábado (7), no The Queen, em Boa Viagem, zona sul do Recife, será dedicada ao rock e blues. O cantor Rodrigo Morcego se apresentará no pub britânico a partir das 23h. Considerado um dos melhores guitarristas pernambucanos e referência nas noites recifenses, o artista promete um repertório dedicado aos dois estilos musicais.



Rodrigo Morcego é um guitarrista, cantor e compositor recifense que há mais de 18 anos vive para o blues e o rock. Durante esta jornada teve o prazer de participar de muitos projetos sempre ligados ao estilo. Foi guitarrista da Uptown Band no início dos anos 2000, acompanhando como músico de apoio vários artistas do blues nacional e internacional.



Como membro da banda Má Companhia, uma das mais antigas bandas de rock em atividade no Recife, teve o privilégio de trabalhar ao lado do multi-artista e ícone do rock pernambucano Lula Côrtes, acompanhando-o nos palcos e como parceiro em composições até sua morte em 2011. Desde 2009, Rodrigo vem focando na sua carreira solo.



O The Queen está localizado na avenida engenheiro Domingos Ferreira, 2361, em Boa Viagem. O couvert custa R$ 10. Mais informações pelo telefone 3090-2074.