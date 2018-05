Rodrigo Morcego apresenta clássicos do rock em pub irlandês

Quem curte rock and roll não pode perder o projeto Classic Rock's de Rodrigo Morcego, nesta sexta-feira (18), a partir das 21h, no Donovan's Irish Pub, localizado no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife. Considerado um dos melhores guitarristas pernambucanos e referência nas noites recifenses, Rodrigo apresentará ao público grandes sucessos do rock internacional. O show faz parte de uma trajetória de mais de 25 anos no cenário musical. Também sobe ao palco a banda Freak Brothers.





No repertório, o músico preparou uma seleção de clássicos do rock como Jimi Hendrix, Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd e vários sons de sucesso somados a anos de experiências ao lado de artistas internacionais e nacionais, como Lula Côrtes, músico consagrado responsável por fundir ritmos regionais nordestinos com o rock and roll, juntamente com Zé Ramalho e outros artistas.Ao todo, serão aproximadamente duas horas de show, acompanhado dos músicos Gilson Biu, Jr Baixo, e Arthur Azoubel. Tudo isso em um ambiente com mesa de sinuca, dardos magnéticos, área externa e acessibilidade com banheiros adaptados. No cardápio, petiscos já tradicionais da casa, chopp Guinness, cervejas especiais, drinks irlandeses, Jameson Irish Whiskey e Heineken. O couvert custa R$ 14. Mais informações: 3071-8342.