Rock Na Calçada celebra a nova música independente no Recife

Abrindo espaço para bandas e artistas de destaque do circuito independente do Nordeste, o festival Rock Na Calçada (RNC) realiza sua 23ª edição, neste sábado (30), a partir das 14h, com um dia inteiro de shows na Torre Malakoff, no centro do Recife. O evento, palco oficial do Festival Big Dia da Música no Recife, reunirá nove artistas e grupos promissores da cena cultural de Pernambuco e Paraíba para apresentações gratuitas ao público, além de uma grande atração de fechamento.





O evento contará também com loja oficial com itens personalizados do festival, comércio de artesanato, bar e restaurante, fortalecendo a economia criativa local. Nos intervalos das bandas, o som fica a cargo da DJ Cláudia Summer. Após as apresentações, a festa ganha continuidade no bar Apolo 17, em um after comandado pelos DJs Magayver Loop, Pepe Jordão e Juvenil Silva.

Consolidado enquanto vitrine das novidades da música independente, o festival segue firme com sua proposta de dar espaço e voz à arte produzida de forma alternativa. Serão mais de cinco horas dedicadas a revelar novas sonoridades em show-cases de nove artistas e bandas que vêm ganhando notoriedade localmente – Atroça, Carol Ribeiro, Coxas d’Amélia, Fernandes, Lucas Torres, Madalena Moog, Meiofree, Sea of Monsters e Will2Kill. A noite terminará com um grande show do cantor Romero Ferro.Com capacidade para 1,2 mil pessoas, o RNC conta com um programação eclética, que celebra a diversidade de ritmos – hip-hop, experimental, pop rock, blues, MPB, metal, entre outros – mostrando a capacidade criativa e inventiva da arte feita no Nordeste. "Apesar de trazer a palavra rock no nome do festival, o RNC é democrático e preza por abraçar toda forma de arte que traga novos ares à nossa cena musical", afirma Du Lopes, produtor à frente do RNC.