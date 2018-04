Rock dos anos 90 ganha as telas do SESC

O título do filme alude a uma famosa música da Legião Urbana, sugerindo um contraste entre a leva de bandas brasilienses da década de 1980, de grande sucesso comercial e de público, e a turma que veio depois, mais ligada ao underground, com mais misturas, de ingredientes nacionais quanto estrangeiros. Essa mentalidade fez proliferar centenas de bandas originais pelo Distrito Federal, influenciadas por heavy metal, reggae, rockabilly, hardcore, hip hop, rock alternativo e o que mais desse na cabeça.



Abordando um período que vai do final dos anos 1980 até 1994, ou seja, às vésperas do estouro nacional dos Raimundos, Geração Baré-Cola apresenta 29 bandas, desde as mais conhecidas até as que ficaram na poeira do tempo, e costura sua narrativa com registros raros retirados de 30 fitas VHS, shows, ensaios, gravações em estúdio e videoclipes, além de fotografias, cartazes, panfletos e depoimentos de 39 músicos que fizeram parte dessa história.



GERAÇÃO BARÉ-COLA – USUÁRIOS DE ROCK

Teatro Garagem do Sesc 913 Sul (Avenida W4 Sul - Quadra 713/913)

Quinta-feira(05), às 20h

Entrada gratuita, com retirada de ingressos 30 minutos antes da sessão.

Telefone: (61) 3445-4415.

Classificação indicativa: 14 anos.

O filme será exibido em sessão gratuita, com legendas e presença de intérprete de Libras. Na ocasião, estarão presentes o diretor Patrick Grosner, o montador Cleon Omar e a produtora Andréa Glória. O público interessado também poderá adquirir o filme em DVD e BluRay, que contam, na seção de extras, com fotos e videoclipes de bandas. Ainda em abril, o longa-metragem poderá ser assistido no dia 20, no Sesc Ceilândia, dentro da programação da Mostra Sesc de Cinema Brasiliense.