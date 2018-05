Roberto Rossellini é homenageado em mostra do CineSesc

Nascido em família rica, Roberto Rossellini (1906-1977) interessou-se pelo cinema por influência do avô, proprietário de uma casa de espetáculos. Durante a ascensão do fascismo, começou a trabalhar como cineasta. No ano em que um de seus longas mais celebrados, "Alemanha, Ano Zero" completa 70 anos, o Cinesesc o homenageia com uma mostra que acontece no período de 31 de maio a 5 de junho.



A mostra exibe uma seleção com cinco ficções e um documentário. "Roma, Cidade Aberta" (1945) e "Paisà" (1946), ambos lançados no pós-guerra, trazem a visão do cineasta sobre os escombros da guerra. Em "Alemanha, Ano Zero" (1948), Rossellini se distancia da Itália e vai para a Alemanha. O longa fecha a trilogia sobre o período que se seguiu à Segunda Guerra.

"Stromboli" (1950) foi filmado aos pés do vulcão de mesmo nome e marca o encontro com a atriz sueca Ingrid Bergman, que se tornaria sua mulher no mesmo ano. É também ela que protagoniza "O Medo" (1954). "Índia: Matri Bhumi" (1959) entrelaça sequências documentais e ficções curtas.





Programação completa:



Roma Cidade Aberta (1945)

31/5, QUINTA, ÀS 19H.

2/6, SÁBADO, ÀS 21H.





Paisà (1946)

31/5, QUINTA, ÀS 21H.

5/6, QUARTA, ÀS 21H.

Alemanha, Ano Zero (1948)

1/6, SEXTA, ÀS 19H.

3/6, DOMINGO, ÀS 21H.

Stromboli (1950)

1/6, SEXTA, ÀS 21H.

3/6, DOMINGO, ÀS 19H.

O MEDO (1954)

1/6, SEXTA, ÀS 23H.

4/6, SEGUNDA, ÀS 19H.

ÍNDIA: MATRI BHUMI (1959)

2/6, SÁBADO, ÀS 19H.

5/6, TERÇA, ÀS 19H.

CineSesc

Tel: (11) 3087-0500

31 de maio a 05 de junho

R$ 12