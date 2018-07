Roberta Campos comemora 10 anos de carreira

Após dez anos do lançamento de seu álbum de estreia, "Para Aquelas Perguntas Tortas", Roberta Campos grava seu primeiro DVD. O registro acontece no show celebrado nesta terça-feira (3), no Teatro Porto Seguro.



Indicada ao Grammy Latino 2016 na categoria "Melhor Álbum de MPB" com o disco "Todo Caminho é Sorte", Roberta Campos é um dos novos nomes da MPB. A cantora e compositora coleciona sucessos como "Abrigo", que está na trilha sonora da novela "O Outro Lado do Paraíso", exibida este ano pela Rede Globo; "Minha felicidade", tema de abertura da novela "Sol Nascente"; e "De Janeiro a Janeiro", dueto com Nando Reis.

Neste show, além das músicas de sua autoria, Roberta apresenta regravações de músicas que se tornaram clássicos, como "Casinha Branca" (Gilson e Joran) e "Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor" (Lô Borges e Márcio Borges).





TEATRO PORTO SEGURO

Tel.: (11) 3226-7310

Terça-feira (3), 21h

R$ 40 a R$ 80