Rita Pavone se apresenta em São Paulo

Cantora desembarca na cidade com a turnê Rita Pavone is Back!

Famosa na década de 1960 por suas canções pop, como "Datemi Un Martello", "Non Ho L’eta" e "Fortissimo", Rita Pavone faz o penúltimo show de sua turnê pelo Brasil nesta quinta-feira (17), no Tom Brasil.



Após alguns anos longe dos palcos, a estrela italiana voltou à ativa com força total em 2013, e, desde então, tem encantado plateias por toda parte com a turnê Rita Pavone is Back!, em que apresenta seus maiores sucessos.



Em entrevista recente ao Destak, Rita falou sobre sua relação com o Brasil.

"Estou muito contente de voltar para um país que tanto admiro. Me sinto como uma criança que está indo tomar sorvete pela primeira vez. Os fãs são extraordinários e sempre muito carinhosos comigo. Há algo especial que me une a eles e me faz sentir ao lado deles".



Tom Brasil

Tel. (11) 4002-1313

Quinta-feira (17), 20h

R$ 140 a R$ 320