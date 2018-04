Rio2C une música, audiovisual e inovação

O Rio Creative Conference, conhecido como Rio2C, um desdobramento do Rio Content Market, começa nesta terça (3), na Cidade das Artes, na Barra, com atrações ligadas a audiovisual, inovação e música, com foco em negócios, voltado a profissionais do setor.



Para o público em geral, há uma programação ampla no fim de semana, com lançamentos de filmes e séries, shows, workshops, competições de eSports, experiências de conteúdos em realidade virtual e realidade aumentada, além de um festival de food truck.



Atrações musicais



Continuar a ler Oito festivais brasileiros independentes estão juntos no Festivalia, para fechar o Rio2C.



A banda Plutão Já Foi Planeta é a primeira atração, sábado (7), às 15h, trazida pelo festival Dosol. O Psicodália é responsável por trazer Francisco el Hombre, às 17h. Almério e Juliano Holanda tocam com o festival de inverno de Garanhuns, às 19h. E o Mimo Festival encerra a noite, às 21h, com um show do rapper Emicida.



No domingo (8), é a vez de Lucas Estrela, Carne Doce, Tulipa Ruiz e As Bahias e a Cozinha Mineira, trazidos por Se Rasgum, Bananada e Festival Faro, respectivamente, com shows de 15h a 19h. O Coquetel Molotov encerra a noite, com Karol Conka, às 21h.



Audiovisual



Sábado, o Anima Mundi é um dos que participam do Rio2C, com exibição de uma coletânea de curtas de animação brasileiros. Integrantes do Porta dos Fundos, entre eles Gregório Duvivier e Fabio Porchat, batem papo com o público, também sábado.



No domingo, acontece o Globosat Day, com participação do Multishow, do canal OFF, do GNT, da Globonews e do Canal Brasil. Há ainda exibição de episódios inéditos da 10ª temporada de "D.P.A. - Detetives do Prédio Azul".



O lutador Minotauro ainda faz um encontro com o público, também no domingo, acompanhado de executivos do canal Combate e do UFC, seguido da pré-estreia de um documentário que leva seu nome e conta detalhes de sua carreira.



CIDADE DAS ARTES

Avenida das Américas, 5.300, Barra da Tijuca.

Telefone: (21) 3325-0102.

Estreia terça (3). Até domingo (8).

R$ 100 por dia (sábado e domingo, para o público).

R$ 550 por dia (terça a sexta, para profissionais).