Rio recebe Salão do Livro para Crianças e Jovens

Até a próxima quinta-feira (5), o Rio de Janeiro recebe o 20º Salão FNLIJ do Livro para Crianças e Jovens. O evento, que ocorre no Centro de Convenções Sulamérica, na Cidade Nova, é promovido pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação.

A programação inclui palestras, encontros com escritores e ilustradores, além de espaços para leitura para diferentes idades. Estima-se que mais de 5.500 alunos do Ensino Fundamental, Jovens e Adultos e Educação Infantil, passarão pelo Salão até o último dia do evento.



Os ingressos custam ingressos R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia-entrada), sendo que profissionais da Secretaria Municipal de Educação (SME) e alunos da rede municipal não pagam para entrar.