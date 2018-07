Rio Design recria o mundo de Alice no País das Maravilhas

A praça central do Rio Design Barra se transformou no mundo encantado de Alice no País das Maravilhas. No brinquedo, as crianças vão poder reviver a história de Alice, menina curiosa, que cansada de seu mundo monótono, acaba caindo no maluco País das Maravilhas.

Na entrada, o Coelho Branco convida as crianças para a aventura passando por um portal em forma de árvore com uma toca. Durante todo o percurso os pequenos passam por espelhos mágicos, que as deixarão maiores e menores. Na primeira oficina, elas ouvem histórias contadas pelos Gêmeos, e aprendem a se locomover pelo país das maravilhas. Depois, dentro da casa do anfitrião, elas preparam deliciosos biscoitos bem depressa, seguindo o atrasado característico do personagem.

Nas próximas oficinas, as crianças encontram com o chapeleiro e a lebre para o chá da tarde, em um passeio louco em xícaras giratórias. O próximo encontro é com o mestre gato, onde vão brincar de colorir com um kit de canetas mágicas e, com exposição de luz negra, fazer aparecer o bichinho que teima em ficar invisível. Na quinta oficina, o mestre gato abre um portal para as crianças entrarem em um labirinto onde as cartas de paus colorem as rosas de carmim. A Rainha de Copas ensina, então, a jogar uma partida de gateball e, logo após, a brincadeira é derrubar as cartas de copas em um divertido boliche. Para encerrar a aventura, as crianças vão sair por um portal que as levarão de volta ao mundo real.