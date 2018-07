Em sua 4ª edição, o Rio Craft Beer reúne lançamentos exclusivos de 40 microcervejarias do Estado do Rio, a partir de sexta (27) e até domingo (29), no clube Monte Líbano, na Lagoa. O evento, inicialmente idealizado por seis cervejarias cariocas (2cabeças, 3Cariocas, Fraga, Hija de Punta, Hocus Pocus e Three Monkeys Beer), agora é organizado pela recém-criada AmaCerva-RJ (Associação das Microcervejarias do Rio de Janeiro).

Para comer, há nomes já conhecidos da gastronomia de festivais, como Frites, Espírito de Porco, Hareburger, Aloha Jack, Los Churritos, entre outros. Barbearia, estúdio de tatuagem e fotocabine também estão entre as atrações do evento.

Este ano, uma das novidades é o Golden Pass, que dá acesso a todos os dias do festival cervejeiro com um passe exclusivo. Além disso, quem levar 1kg de alimento paga meia.

CLUBE MONTE LÍBANO

Av. Borges de Medeiros 701, Lagoa .

Telefone: (21) 2512-8833.

De sexta (27) a domingo (29), a partir das 14h.

R$ 30 (meia diária, 2º lote) a R$ 66 (meia Golden Pass, 1º lote).