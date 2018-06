Revolução Cubana inspira exposição fotográfica

"Um Autorretrato Cubano” reúne momentos da vida na ilha desde os anos 60

A Caixa Cultural Brasília hospeda, até 19 de agosto, a exposição inédita "Um Autorretrato Cubano", do fotógrafo José Alberto Figueroa. A mostra conta com a curadoria da filha do artista, a também crítica de arte, Cristina Figueroa.



As imagens do artista tem um tom pessoal: é um olhar cubano autêntico exposto em um total de 69 fotografias. A obra de Figueroa faz uma retrospectiva histórica sobre Cuba. O passeio pelo país se inicia em meados de 1960, abordando a situação do país, da capital, Havana, a revolução cubana e retratos atuais.



Mais do que a história do país, a mostra deixa evidente o aperfeiçoamento técnico do artista. A mostra traz imagens de quando ainda era fotógrafo amador e sua tecica melhora conforme sua experiência avança. Há também a transição do artista das fotografias em P&B para colorida.



Uma curiosidade que tende a atrair os fãs de história, é o registro fotográfico de outros acontecimentos que impactaram o mundo, como o atentado as Torre Gêmeas, em 11 de setembro, nos Estados Unidos, e também a queda do Muro de Berlim, na Alemanha.



A curadora da exposição explica que todas as imagens do autor carregam um conceito.



"Alberto Figueroa nunca esteve interessado em expor a tragédia como uma fratura exposta, mas, sim, o desdobramento a partir do que ocorria", explica Cristina Figueroa. "O recorte curatorial da exposição abrange uma visão mais cronológica das circunstâncias históricas que tocaram Figueroa e representam frustrações, esperanças e utopias da sociedade cubana", sintetiza a curadora.



EXPOSIÇÃO "UM AUTORRETRATO CUBANO"

Caixa Cultural

Até 19/08, das 9h às 21h

Entrada Franca

Censura: Livre