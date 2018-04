Revelação celebra 27 anos de sucesso com duas noites de show

Composta por Davi (vocal), Mauro Júnior (banjo), Rogerinho (tantan), Sérgio Rufino (pandeiro) e Beto Lima (violão) e considerado uma das maiores bandas de samba do Brasil, o grupo Revelação aporta no Manhattan Café Theatro, zona sul do Recife, para duas noites de muita nostalgia.





Com a ajuda de João Carlos Silva Filho, gerente artístico da Rádio FM O Dia, o Revelação alcançou as camadas mais populares dentre os ouvintes do Rio de Janeiro, trilhando o caminho para o sucesso de seu primeiro disco – "Revelação", de 1999, lançado pela BMG. O disco conta com a participação de alguns dos integrantes do Kiloucura, além de uma regravação de "Zé do Caroço", canção de Leci Brandão.



O ano de 2002 foi decisivo para o Grupo Revelação. O sexteto carioca trocou de gravadora, passando para a Deckdisc, e lançou o álbum "Ao Vivo no Olimpo", que, do alto de suas mais de 700 mil cópias, foi o segundo CD mais vendido do ano e o primeiro na categoria pagode. O sucesso que até então era restrito ao Rio de Janeiro, passou a ser nacional e, em 2003, ultrapassou as fronteiras tupiniquins com turnê pelos Estados Unidos, Japão e Europa.



Para o show no Manhattan Café Theatro, em Boa Viagem, o couvert artístico custa R$ 80. Informações e reservas pelo telefone 3325-3372 ou no site www.manhattacafetheatro.com.br.

Com uma coletânea de hits impecável, a banda se apresenta nesta sexta (27) e sábado (28), às 21h, para um público de 340 pessoas que poderão estar frente a frente com seu artista favorito. A abertura fica por conta dos Garçons Cantores e da samba Sambstar.Em solo recifense, a banda irá relembrar sucessos como "Deixa Acontecer", "Coração Radiante", "Tá Escrito" e "Clube do Samba". Com 27 anos de estrada, completados no dia de São Jorge, 23 de abril, o grupo Revelação deve muito o início de sua carreira para um dos mais ilustres músicos: Victor Stecca, com um pagode de mesa tipicamente carioca que era realizado no Arranco.