Reunião busca melhorias para a festa no DF

CARNAVALESCA

Museu da República

Terça(17), às 19h

Entrada franca.

Censura:Livre.

O Museu da República recebe hoje(16), a segunda edição do "Carnavalesca - Rede de Memórias, Indicadores e Notícias do Carnaval do Distrito Federal".A iniciativa surge com intuito de avaliar o Carnaval e ativar ações que garantam aferição, escuta, sugestões, reparações e melhorias para a festa popular no DF.A rede Carnavalesca é um rizoma para florescer e frutificar notícias, memórias e indicadores do Carnaval com foco na economia criativa, economia da cultura, tesouros tangíveis e intangíveis, além de aplicar a perspectiva econômica a favor da festa popular.