Restaurante cria arena gastronômica em homenagem à Copa do Mundo

R$ 60,00 com o Kit Café da Manhã da Renata Diniz e Oliver

R$ 120,00 para Brunch Oliver com paella vallenciana e paella brasileira

Compre na entrada e no site http://www.restauranteoliver.com.br/

A Copa do Mundo, maior festa do futebol mundial, terá um espaço especial no restaurante "Oliver". A casa está preparado para celebrar com novidades na programação. O espaço exclusivo "Arena Oliver" foi montado para receber os torcedores apaixonados. São quatro quiosques, com petiscos especialmente escolhidos para a ocasião, e um bar.Para o jogo desta semana, Brasil e Costa Rica, nesta sexta-feira(22), a Arena Oliver inova com um brunch. O espaço conta com três telões de led de alta resolução, Arena Kids para os pequenos torcedores e Vila dos Campeões, com comidas especiais em homenagem aos países que lá levantaram a taça da Copa do Mundo.Os destaques na Vila dos Campeões para este jogo, estão no prato inglês fish and chips, do chef Diego Brada, a pizzaria Baco com o salsichão alemão, os crepes da Marcela Buffet e os doces de Renata Diniz. A diversão é para os pequenos na Arena Kids, com brinquedoteca, cama elástica e futebol de sabão, tudo sob a supervisão de monitores.O espaço abre às 8h com samba para aquecer, comida para alegrar a barriga e mais samba com Alexandre Equi, após o futebol. A festa não vai parar, pois depois do jogo ainda haverá show da Adriana Samartini.