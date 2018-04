Restaurante Chicama se reinventa e lança novo cardápio

Após três anos atuando como cozinha peruana, a casa aposta no mix de gastronomias, no centro do Recife

Depois de três anos atuando como cozinha peruana, o restaurante Chicama, na região central do Recife, agora está passando por um novo momento, a começar pelo nome: "Chicama, por Biba Fernandes". Uma mudança que aconteceu para abarcar os anseios do chef em transformar o restaurante em uma cozinha mais autoral e contemporânea.



Neste novo momento, o Chicama deixa de ser um restaurante especializado em cozinha peruana, como o seu irmão Chiwake, e passa a ter um cardápio mais variado, que não está preso a nenhuma gastronomia específica.



"O Chicama sempre foi um lugar um pouco mais livre, descontraído, onde eu podia criar pratos variados, diferentemente do Chiwake, que segue a tradicional culinária peruana. Agora, ele será ainda mais autoral. Manteremos pratos peruanos, claro, mas abrimos espaço para comidas de todas as regiões", explica o chef Biba Fernandes.



Segundo o chef, seu objetivo é criar pratos inspirados em suas vivências e experiências pessoais e profissionais. O menu da casa ganhou 10 novas opções, entre entradas, principais e sobremesa. Entre as novidades está a 'Moqueca Pernambucana' (moqueca de camarão, polvo, maxixe,quiabo e banana da terra. Acompanha arroz de coentro e farofa de gengibre).



Com quase quatro anos, o restaurante tem um ambiente jovem, confortável e descontraído. Hoje o Chicama está localizado no Cabanga Iate Clube e funciona para almoço de terça à sexta-feira, das 12h às 15h; domingos e feriados, das 12h às 16h. Para jantar, a casa abre de terça a sábado, das 19h às 23h. Mais informações ou reservas pelo telefone 99185-4177.