Restaurant Week começa nesta sexta-feira

Um dos maiores eventos de gastronomia do país traz nesta edição os menus clássicos de anos anteriores

O "Restaurant Week", tradicional evento gastronômico, ocorre neste segundo semestre de 2018 com o tema "Menus de sucesso". Brasília será a primeira cidade do país a sediar o tema nesta edição.

Nesta 19° edição do evento, os chefs poderão revisitar, com algumas alterações, seus menus mais vendidos ao longo da trajetória do festival. Já os restaurantes que participarão pela primeira vez irão expor seus carros-chefe e os mais vendidos da casa.



"O tema ‘Menus de Sucesso’ é uma forma de celebrar o êxito de tantas edições da Restaurant Week, pois revive grandes campeões de vendas. É abrangente e assertivo. Os estreantes podem investir no que desejam que se transforme em sucesso e os veteranos podem apostar no que foi sensação na casa ", comenta Fernando Reis, realizador do evento.



As casas participantes oferecem menus completos com entrada, prato principal e sobremesa a preços promocionais. No "Menu Restaurant Week" o almoço custa R$ 43,90 e jantar R$ 54,90; enquanto no "Menu Restaurant Week Plus", o almoço sai a R$ 55 e o jantar R$ 68. A segunda opção é conhecida por utilizar ingredientes exclusivos.



Assim como nas últimas edições, o festival auxiliará a Organização Não Governamental (ONG) Amigos da Vida. O cliente poderá optar por acrescentar R$ 1 à conta como doação para (ONG). Os "Amigos da Vida" atuam na promoção e defesa dos direitos humanos de pessoas acometidas pelo HIV/AIDS e na prestação de cuidados às crianças órfãs devido a AIDS.



Novos usuários de Cabify em Brasília terão a primeira corrida gratuita utilizando o cupom Restaurantweek2018.



RESTAURANT WEEK

de 27 até 19/08

Informações no site www.restaurantweek.com.br