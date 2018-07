Sucesso de crítica e público por onde passa, "Renato Russo – O Musical" chega ao Recife para única apresentação, neste sábado (21), às 19h, no Parque 13 de Maio, região central. O espetáculo promete muita emoção embalada pelas belíssimas canções e histórias curiosas sobre a vida e a obra do grande poeta do rock nacional. A entrada é gratuita.





O quebra-quebra num show em Brasília e os problemas com drogas estão na encenação. Depoimentos, reportagens, entrevistas, livros e imagens de shows serviram como base para a concepção da obra biográfica, que estreou no centro do Rio há mais de 10 anos. "Renato é um grande poeta, e é por isso que continua causando comoção nas gerações de hoje", afirma o ator Bruce Gomlevsky, que interpreta Renato.

O grande sucesso do musical também se dá pela combinação perfeita das músicas de Renato Russo, que marcaram toda uma geração, somados à banda Arte Profana que toca ao vivo para delírio dos fãs e também para os novatos que ainda não conhecem a fundo a grande importância do astro do rock nacional no cenário artístico brasileiro.A banda Arte Profana é formada por teclado, guitarra, baixo, bateria e ilustra com 22 canções, a peça que conta a história de Renato Russo desde a juventude punk em Brasília, quando fundou a banda Aborto Elétrico e ficou por dois anos em uma cadeira de rodas até o sucesso da Legião Urbana.