'Relevos' mostra mundo colorido de Ferreira Gullar

A exposição "Relevos" chega a Dan Galeria nesta segunda-feira (11) e mostra as obras que dão continuidade ao livro de arte de edição limitada lançado em 2014, "Revelação do Avesso". Nele, podíamos ver 60 relevos, de três exemplares cada, reproduzidos em aço e acompanhamos de um livro cheio de poemas do próprio Gullar.Já a mostra dá destaque à uma coletânea de relevos que surgiram do acaso e habitavam um universo particular do artista. Seu "mundo" é colorido, belo e existe um contorcionismo de verso e reverso que emerge das formas.Ferreira Gullar é um pseudônimo para José Ribamar Ferreira, que foi poeta, dramaturgo, tradutor e crítico de artes plásticas e nasceu em São Paulo, Maranhão, em 1930. Gullar escreveu diversos livros importantes, como "Poema Sujo" (1976), "Barulhos" (1987) e "Muitas Vozes" (1999).