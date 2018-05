Regiões administrativas recebem projeto cultural

'Tomada Cultural' irá passar pelo Recanto das Emas e Riacho Fundo

Nesse mês de maio, o Recanto das Emas e Riacho Fundo II recebem a programação do "Projeto Tomada Cultural". Até o mês de agosto, o evento irá circular pelo Recanto, e Riacho Fundo I e II, promovendo oficinas artísticas e apresentações culturais.



No Recanto, as atividades começam nesta segunda-feira (7), com o Sarau Cultural, onde se apresentam "As Batuqueiras", o cordelista Sabiá Duqueza e o grupo Mamulengos Sem Fronteiras. O sarau é começa às 18h e tem palco aberto para artistas da cidade.



Além do Recanto, o Projeto Tomada Cultural também realizará, em maio, as mesmas oficinas formativas de Poesia e Teatro, para a comunidade escolar do Centro de Ensino Fundamental I do Riacho Fundo II, proporcionando uma intensa jornada cultural para os estudantes e professores da escola.



Até agosto, o projeto segue para o Riacho Fundo I e também realizará oficinas de Gestão Cultural nas três cidades. Em breve, mais informações das próximas etapas serão divulgadas.



TOMADA CULTURAL

IFB - Campus Recanto das Emas e

Centro de Ensino Fundamental I do Riacho Fundo II

De hoje(7) até sexta(11) de maio

Entrada Franca