Red Bull Station celebra ocupação musical

Uma conversa com o rapper Illa J

O talentoso rapper Illa J, irmão mais novo de J. Dilla, faz um breve resumo de sua carreira, conta como descobriu a música em sua cidade natal, Detroit, nos Estados Unidos, e como a influência do irmão famoso foi decisiva para seguir seu caminho no rap.

Dia 4/4, às 20h.

Local: Red Bull Station (auditório). 100 vagas.

Os novos players do mercado: a conexão entre marcas e artistas

Nos últimos anos o relacionamento entre grandes marcas e música se tornou mais intenso do que nunca e, para desvendar os bastidores dessas relações, Rafael Achutti, músico e dono da Bananas Music Branding, empresa especializada em curadoria musical para marcas, para uma conversa com os artistas Tássia Reis e Tim Bernardes.

Data: dia 10/4, às 20h.

Local: Red Bull Station (auditório). 100 vagas.

Como a energia feminina se tornou protagonista na música atual

A cantora, compositora e percussionista Alessandra Leão e a cantora e compositora Ava Rocha falam sobre suas experiências referentes à crescente presença da energia feminina na música contemporânea. Quem guia o bate papo é a jornalista Debora Pill.

Data: dia 12/4, às 20h.

Local: Red Bull Station (auditório). 100 vagas.

Alternativa, indie, underground... Um papo sobre o futuro da cena independente no Brasil

Produtor cultural com mais de 20 anos de carreira, Anderson Foca, criador do festival independente Dosol, de Natal-RN, comanda uma conversa sobre os desafios que os artistas autorais enfrentam para permanecer independentes na música. Participam do painel o produtor Pena Schimidt, que lançou artistas como Titãs, Ira! e Ultraje a Rigor, e a cantora, produtora e empresária Mari Bergel.

Data: dia 17/4, às 20h.

Local: Red Bull Station (auditório).

O que é preciso para construir uma indústria da música no país?

O painel pretende investigar as razões pelas quais ainda não existe uma indústria da música consolidada no Brasil. O DJ, produtor e curador Akin Deckard convida o radialista e produtor cultural Ricardo Rodrigues, que também é empresário da cantora Liniker, e a DJ Amanda Mussi para trocar ideias sobre o assunto.

Data: dia 19/4, às 20h.

Local: Red Bull Station (auditório). 100 vagas. Classificação: Livre.

WORKSHOPS

Laboratório de instalação luminosa áudio interativa

O laboratório ensina, em quatro encontros, a criação de uma instalação luminosa e áudio interativa. Com o uso do Arduino (plataforma de prototipagem eletrônica e hardware livre) e programação em C++, serão investigados seus possíveis usos em diferentes softwares que trabalham programação e artes eletrônicas. Como resultado final, será criado um objeto luminoso que reagirá a estímulos sonoros.

Data: dias 4/4 e 11/4, das 19h às 22h; 7/4 e 14/4, das 14 às 18h.

Local: Red Bull Station (Makerspace Red Bull Basement). 10 vagas.

Discotecagem e produção

A DJ chilena Valesuchi, ex-aluna da Red Bull Music Academy e curadora do Red Bull Music Pulso 2018, um dos principais nomes da cena underground eletrônica do país, neste workshop, preparará uma aula básica sobre produção musical e construção de um set.

Data: dia 18/4, às 20h.

Local: Red Bull Station (local a confirmar), 20 vagas.

Gravação de discos Hi-Fi

Neste curso, será apresentada a história da gravação analógica musical, com foco nos discos de vinil, além de curiosidades e técnicas de gravação. Vamos mostrar na prática a evolução dos materiais usados ao longo do tempo, desde o primeiro registro fonográfico feito por Thomas Edison no Cilindro Fonográfico, passando pelos discos de goma-laca de 78RPM, até chegar nos discos vinil atuais de 33 e 45RPM. Durante a oficina, os participantes poderão acompanhar e vivenciar o processo de gravação de uma música autoral gravada na hora, em tempo real, no disco 7" hi-fi.

Data: dias 10/4 e 17/4, das 14h às 17h.

Local: Red Bull Station (Makerspace Red Bull Basement). 15 vagas.

Ateliê Ruído Óptico

Atividade para estudo e produção de um aparelho eletrônico que converte vibração sonora em desenhos de luz. Durante três encontros, os participantes serão orientados na criação de um captador e ampliador de som integrado à um pequeno sistema emissor laser.

Data: dias 24/4, 25/4 e 26/4, das 14h às 18h.

Local: Red Bull Station (Makerspace Red Bull Basement). 12 vagas.

SHOWS

Como não poderia ser diferente, o público também vai poder conferir um pouco do que os artistas que estão imersos no Pulso estão produzindo. Eles farão dois shows abertos, no qual mostrarão seu repertório atual e também músicas que estão compondo dentro do Red Bull Station.

Data: 14/4 e 28/4.

Horário: A partir das 20h.

Local: Red Bull Station - auditório.

A programação aberta começa nesta quarta (4), com uma conversa com o rapper americano Illa J, irmão mais novo de J Dilla (1974-2006). Ele faz um breve resumo de sua carreira, suas influências e algumas curiosidades. Além disso, dá uma "palinha" musical.