Recife sedia 1º festival no Nordeste de youtubers musicais

PlayTube acontece neste domingo (6), no Itaipava Catorze. Entre as atrações, Banda Melim, Ana Gabriela, Gabriel Elias, Um44k e Day

A capital pernambucana foi escolhida para receber o PlayTube, primeiro festival no Nordeste de youtubers musicais. O evento vai reunir artistas que se consolidaram nacionalmente através do seu canal na internet, neste domingo (6), no Itaipava Catorze, Centro. A maratona de shows terá início às 16h.



Entre as atrações está a Day. A jovem artista foi finalista do The Voice Brasil, reality musical da Rede Globo, e faz o maior sucesso na internet. São mais de meio milhão de inscritos e mais de 20 milhões de acessos em seu canal no Youtube.



Finalista do programa Super Star, também da Rede Globo, a banda Melim também participa do evento. Formada pelos irmãos Gabi, Diogo e Rodrigo Melim, o trio de Niterói (RJ) faz o maior sucesso na internet com canções autorais. O canal do grupo no Youtube conta com mais de 400 mil inscritos e mais de 50 milhões de acessos.



Ainda se apresentam no evento Ana Gabriela, Gabriel Elias e Um44k. O Play Tube surgiu como uma forma de suprir a carência de eventos para o público jovem. Os ingressos estão sendo vendidos na Central da Folia, lojas Figueiras Calçados, Bilheteria Digital, Ingresso Premium e Ingressos Faceis. As entradas custam a partir de R$ 52. Mais informações: 99559.8413.