Recife Restaurant Week chega à 16ª edição

O festival acontece desta segunda (14) até o dia 3 de junho, com 41 restaurantes participantes

Um dos maiores eventos gastronômico de Pernambuco, o Recife Restaurant Week, e um dos mais importantes da América Latina, comemora 10 anos na capital. A 16ª edição do festival acontecerá desta segunda (14) até o dia 3 de junho com 41 restaurantes participantes. Desta vez, o evento conta com dois temas, um nacional, sobre a Copa do Mundo, e um local, com gastronomia orgânica e produtos oferecidos pelo Tulasi Mercado Orgânico.



"Estamos muito felizes em comemorar os dez anos do Week no Recife, ao mesmo tempo que olhamos para o mundo com os jogos da Copa. Queremos também chamar a atenção para a necessidade de cuidarmos do nosso planeta através da sustentabilidade e o uso de ingredientes sem agrotóxicos, reforçando o cuidado e prevenção à doenças", ressaltou Leo Barbosa, responsável pelo festival no Recife.



Dos 32 países participantes da Copa, certamente, vários ingredientes especiais irão compor menus inéditos do festival. O organizador ainda lembra que, na semana que antecede o festival, serão oferecidas oficinas na loja Camicado, do shoppping RioMar, na zona sul, onde os restaurantes poderão antecipar os seus pratos para o público na Cozinha Show, comemorativo aos 10 anos da Recife Restaurant Week.



O festival manterá a opção de menu plus, com restaurantes de chefs renomados, para quem quer vivenciar uma experiência gastronômica ainda mais sofisticada com preços democráticos. Além disso, a cervejaria Colorado oferecerá suas cervejas especiais Cauim, Appia, Demoiselle e Indica com valores especiais de compra para harmonizar com os pratos.



Os valores são fixos, para o menu tradicional:o almoço é R$ 45,90 e o jantar R$ 55,90. Já para o menu plus, o almoço sai por R$ 56 e para o jantar R$ 69. Este ano o NACC (Núcleo de Apoio à Criança com Câncer) é a instituição social que receberá o valor de R$ 1 (Um real) que já está incluso no valor de cada menu vendido.



Reservas online

Para garantir comodidade, a Restaurant Week agora possui um serviço próprio de reservas online chamado Maître, as reservas podem ser feitas pelo site www.restaurantweek.com.br, no qual dá para ver a lista completa dos estabelecimentos participantes.