Recife ganha novo espaço para apresentações de jazz e blues

Uptown Blues Club começa com atrações especiais e jam sessions no Casato Bistrô, a partir desta sexta (27)

Recife ganha nesta semana um novo projeto musical que pretende abrir espaço para atrações locais, nacionais e internacionais do jazz e do blues. Trata-se do Uptown Band Club que abre a programação cultural do Casato Bistrô, localizado na avenida Rui Barbosa, bairro das Graças, zona norte da capital pernambucana.



Idealizado por Giovanni Papaléo, baterista e produtor da Uptown Band, e os proprietários do restaurante, Sebastião e Victor Marinho, pai e filho, o projeto começa nesta sexta (27) e aproveita todo o feriadão indo até o dia 30. Sempre a partir das 21h.



E começa em grande estilo com atrações fixas que terminam em jam sessions especiais com a presença de estrelas que estão na cidade participando da 5ª edição do RioMar Jazz Fest, que estará sendo realizado nos mesmos dias, na praça de alimentação do mall.



A ideia é reunir o público do festival que queira dar uma esticadinha na noite após o encerramento dos shows, continuando a curtir clássicos do jazz e blues.Também parceira no projeto, a Móbile Estúdio é a responsável pela supervisão do som e acústica do espaço montado para receber as apresentações.



Na programação, bandas convidadas fazem a abertura dos encontros. Na sexta-feira (27), quem se apresenta é a Clave de Fá; já no sábado (28), é a vez da Mr. Trio; no domingo (29), Tony Belo. A segunda-feira (30), último dia de encontros, será aberto pela Sertão Jazz.



Diariamente, logo após as apresentações das bandas, a Uptown Blues Band, grupo capitaneado pelo músico e produtor cultural Giovanni Papaleo, também curador do RioMar Jazz e das jam sessions, assume o palco. O couvert custa R$ 20. Mais informações e reservas pelo telefone 3034-8909.