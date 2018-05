Recife Coffee traz circuito de cafés repleto de novidades

Além da capital pernabucana, Olinda e Porto de Galinhas, o festival chega a Jaboatão dos Guararapes, com 35 cafeterias participantes

Até o dia 3 de junho, acontece o Recife Coffee 2018 em 35 cafeterias autorais que trabalham com grãos especiais do Recife, Olinda, Porto de Galinhas e Jaboatão dos Guararapes, que faz sua estreia nesta edição. Doze estabelecimentos são novatos.



Durante o festival, todas as casas terão em seu cardápio a Sugestão do Barista, composta por cafés preparados com grãos especiais, um produto salgado e uma sobremesa, desenvolvidos especialmente para o evento, e harmonizados com o café sugerido.



Esta opção terá o preço promocional fixo de R$ 24,90 em todas as cafeterias participantes, sendo uma ótima opção para aqueles que ainda não descobriram todas as nuances do legítimo café especial e os prazeres típicos das cafeterias autorais.



Para participar do Recife Coffee, os estabelecimentos precisam seguir critérios bem delimitados de qualidade, a fim de garantir aos clientes uma experiência prazerosa e única no que se refere ao cafezinho.



"É necessário que a casa participante tenha um barista no preparo permanente dos cafés; o cardápio deve oferecer apenas cafés do tipo especial; é primordial o atendimento personalizado, com o acompanhamento dos proprietários", acrescenta Roberta. Mais informações: www.recifecoffee.com.br.