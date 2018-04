Recife Coffee conta com harmonizações exclusivas

O terceiro ano do festival Recife Coffee já tem data para acontecer vai acontecer entre os dias 2 de maio e 3 de junho. Neste período, 35 cafeterias espalhadas por Recife, Olinda, Porto de Galinhas e Jaboatão dos Guararapes - que terá um estabelecimento participando pela primeira vez do evento, apresentam suas pedidas especiais para a ocasião, a fim de difundir a cultura dos cafés especiais em Pernambuco.



Antes, o público terá um aquecimento, no último domingo de abril (29), com o Café na Rua, ação de degustação gratuita de cafés expressos, filtrados e com leite, para todos que estiverem circulando pelo Recife Antigo.



O circuito de cafés especiais oferece um item especial no cardápio dos estabelecimentos, chamado de "Sugestão do Barista". Com o preço fixo em R$ 24,90, o público terá à sua disposição um café especial acompanhado de um salgado e um doce, desenvolvidos e harmonizados para a ocasião.





Entre as sugestões, a cafeteria A Vida é Bela, na Várzea, tem o Café Gelado Cremoso Batido com Sorvete, acompanhado de uma Empada Aberta de Frango com Queijo do Reino. Para finalizar, um Cupcake Red Velvet, com Mini Macaron.



Por sua vez, o Apolo Beer Café apresenta o seu Nitro Coffee, para harmonizar com Dadinhos de Tapioca, Queijo Coalho e Provolone com Molho de Bacon. A parte doce fica por conta do tradicional Pastel de Nata. Mais informações: instagram.com/recifecoffeeoficial.