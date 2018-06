Recanto das Emas recebe 2° edição do festival Banca de Poetas

O Festival se configura ainda como uma biblioteca pública itinerante, que estimula o hábito de leitura por meio do Teatro Literário. O projeto extrapola conhecimentos curriculares, respeitando a capacidade cognitiva de crianças e jovens e oportunizando o desenvolvimento da imaginação criativa.



José Gomes Garcia (nome artístico José Garcia Caianno) nasceu em Paranaíba-GO. Teve seu primeiro contato com a poesia aos sete anos quando viu um recital na escola. A partir daí, adotou-a como forma de libertação. Em 1972, mudou-se para Taguatinga-DF onde iniciou uma carreira de produção ligada aos conjuntos de baile da época, ingressando no movimento independente.



2º Festival Banco de Poetas

Recanto das Emas, no Céu das Artes (Quadra 113- Área Especial, em frente à clínica número 2)

sexta, 08 de junho, das 9h às 18h

Entrada franca

Informações: (61) 98223-2504

O Festival Banca de Poetas retorna ao DF nesta sexta-feira (8) com troca de livros literários, palestras, música, mímica e recital poético. O Festival irá aportar no Recanto das Emas. A programação inclui apresentações de Miqueias Paz, Chico Nogueira, Léo Terra, Cláudia Martins, Xok, Natália Cristina e Roberto das Emas.O evento consistem em um varal com livros e textos selecionados e outros feitos na hora. Para incrementar, haverá uma interpretação teatral da literatura a céu aberto. Todo o acervo estará disponível para trocas."A poesia é democrática e extrapola a métrica, as paredes, entra nos poros e nos porões. O Festival Banca de Poetas encontra o público e usa a palavra como instrumento de reflexão e de ludicidade", explica o coordenador do Projeto e também, José Garcia Caianno.