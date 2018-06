Rashid fala sobre sua crise em show

Nesta sexta (8), o Sesc Vila Mariana é palco para os sentimentos de Rashid em torno de sua crise pessoal e da política. São estes também os temas de seu mais recente trabalho, "Crise", lançado em 2018.

O álbum tem dois alicerces: o som e o business. "Crise" é Rashid e seus sentimentos na prosa; e Michel (seu nome verdadeiro), homem de negócios, no escritório. Esse paralelo é refletido nas letras e, principalmente, no modo operacional empregado para o lançamento do disco, cujo conceito segue as novas tendências do consumo de música.



"Crise" é composto por 10 faixas. Oito delas formam o projeto Em Construção, proposta em que Rashid lançou, quase mês a mês, um single acompanhado de vídeo, o que fez com que o cantor paulistano conseguisse um destaque grande nas redes sociais.



Concursos

Nascido Michel Dias Costa, Rashid – termo em árabe que significa "justo" ou "verdadeiro" – começou cedo no rap quando, aos 14 anos, formou um grupo com Projota. Em 2004, começou a participar de batalhas de freestyle e chegou até a Liga dos MC’s, em 2007, um dos maiores concursos de freestyle do Brasil.

Seu primeiro lançamento veio só em 2010, quando liberou o EP "Hora de Acordar". Hoje, tem três EPs, e dois discos lançados.







Sesc Vila Mariana

Tel.: (11) 5080-3000

Sexta-feira (8), 21h

R$ 30