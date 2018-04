Radiohead no Brasil: O que esperar dos shows?

Banda se apresenta no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, e em São Paulo, no Domingo

Depois de muitos rumores de vindas ao Brasil e duas mudanças de data, o Radiohead finalmente desembarca no país. Thom Yorke, Jonny e Colin Greenwood, Ed O'Brien e Phil Selway se apresentam nesta sexta-feira (20), ro Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena, e em São Paulo, no Allianz Parque.



A apresentação, que aconteceria no Parque Olímpico no dia 20/4, passou para a Jeunesse e a princípio seria um dia antes, 19, por conta de conflito de data com a Demi Lovato, que tinha show marcado no local no mesmo dia, mas acabou adiando sua turnê para novembro. Depois de muita confusão e reclamações, o show voltou para o dia 20, mas ainda na Jeunesse.



Quase dez anos após sua primeira vinda ao Brasil – em que tocou ao lado de Kraftwerk e Los Hermanos, nas mesmas duas cidades – agora o grupo britânico vem com seu próprio festival, o Soundhearts. Além deles, o evento conta com apresentação do Flying Lotus, o duo Junun, formado por Jonny Greenwood e Shye Ben-Tzur, e o Aldo The Band.



Em sua segunda passagem pelo país, desta vez, a banda vem a cargo de "A Moon Shaped Pool", disco mais recente do Radiohead, lançado em 2016. Com um repertório sempre incerto, entre as músicas mais tocas na turnê de divulgação do álbum estão canções como "Daydreaming", "Ful Stop", "Identikit", "Desert Islands Dink" e "The Numbers", e "Burn the Witch" – esta última ainda não foi tocada nos shows da América do Sul (Chile, Argentina e Peru), então a chance deles a tocarem aqui aumenta. Dos outros oito álbuns, os mais tocados são "In Rainbows" (2007), "Hail to the Thief" (2003) e "Ok Computer" (1997). Mas, se tratando do Radiohead, o setlist é incerto, e essa é a graça, já que é praticamente impossível de saber o que eles o que eles vão escolher para tocar.







Lançado em 2016, o "A Moon Shaped Pool", primeiro trabalho do grupo em cinco anos. O plano de fundo do álbum não é nada otimista, e isso reflete nas onze faixas que integram o disco. Diante de tudo que estava acontecendo no mundo, como aquecimento global e guerras, Thom Yorke havia acabado de sair d de um relacionamento de 23 anos com Rachel Owen – que acabou falecendo em decorrência de um câncer no mesmo ano de lançamento do disco. O sofrimento do fim da relação fica óbio em alguns momentos, principalmente em "Daydreaming", onde no fim, Thom murmura "Half of my life" ("metade da minha vida") em um vocal invertido, se referindo ao tempo que passou ao lado da ex-mulher.



Mas, antes disso, "A Moon Shaped Pool" é um trabalho onde os músicos provam, mais uma vez, seu perfeccionismo. Temas como "Burn the Witch", "Identikit", "Present Tense" e "True Love Waits" já foram apresentadas ao vivo há anos, e só agora ganharam uma versão de estúdio. "True Love Waits", por exemplo, foi apresentada pela primeira em dezembro de 1995, em um show na Bélgica. Veja o vídeo:



Jeunesse Arena

Tel. (11) 4003-1527

Sexta-feira, 20 de abril

Portões: 18h00

Início dos shows:19h30

Radiohead: 22H00

R$ 340 a R$ 380



Allianz Parque

Domingo, 22 de abril

Portões: 13h30

Início dos shows: 16H30

Radiohead: 20H00

R$ 420 a R$ 700