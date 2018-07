Quinteto de Bandolins faz apresentação gratuita na terça

Teatro Santa Isabel recebe atração musical, e ainda passeio por suas dependências histórias

O Projeto Teatrando! Programa Cultural e Educativo no Teatro do Santa Isabel recebe, nesta terça (24), o Quinteto de Bandolins do Recife. Formado por instrumentos de cordas dedilhadas da família dos bandolins, o grupo se dedica à música de câmara popular e erudita. A apresentação é gratuita e acontece a partir das 19h. Para assistir à apresentação, basta pegar uma das senhas, que começam a ser distribuídas uma hora antes da apresentação, na bilheteria do teatro, no bairro de Santo Antonio.



O grupo, integrado pelos bandolinistas Paulo Arruda, João Paulo, Marco César, Moema Macêdo e Maíra Macêdo, tem por objetivo principal pesquisar e divulgar a música universal, em especial a brasileira de raízes eruditas e populares. Sua formação instrumental de cordas dedilhadas (família dos bandolins) oferece uma especial sonoridade timbrística bem peculiar e bastante rara nos palcos populares e salas de concertos no Brasil. De formação acadêmica superior, seus componentes são especializados tecnicamente na execução de peças virtuosísticas.



No mesmo dia ainda haverá apresentação do Proscenium! Teatro Jogo. Um jogo teatralizado, que tem as suntuosas instalações do Santa Isabel como cenário. Nele, os participantes são conduzidos a uma imersão gameficada pelos cômodos e pelos séculos de histórias que cada um deles conta. As apresentações acontecem sempre às terças-feiras, às 15h, com entrada franca para o público. Para participar da visita, indicada a maiores de 10 anos, é necessário fazer inscrição prévia, pelos telefones 3355-3323 ou 3355-3324.