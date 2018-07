Quinta Musical apresenta show Brasileiríssimos

Para esta semana haverá espetáculos de MPB e bossa nova

A Quinta Musical, realizado no Boulevard Shopping Brasília, segue a tradição de embalar o ritmo das quintas-feiras e, para a edição desta semana, apresenta o show "Brasileiríssimos". A apresentação gratuita pretende mostrar ao público a diversidade musical dos ritmos brasileiros, passando pelo samba, MPB e bossa nova.



A música brasileira ganha força com a participação da carioca Rosana Brown, que será acompanhada pelo violonista Félix Jr, artista da cidade. O músico toca violão de sete, oito e doze cordas e, para a apresentação do Boulevard, ele investe nas oito cordas do instrumento. Enquanto isso, Rosana Brown afirma que a apresentação conta com um pouco do que há de melhor na música popular brasileira e destaca: "Vamos levar alguns arranjos mais rebuscados para o show".



Félix Jr. é considerado pela crítica como revelação dos violonistas de sete cordas no Brasil. Compositor e arranjador da MPB Instrumental, o artista iniciou o aprendizado de violão aos 9 anos de idade com o seu pai, em Pirapora-MG.



QUINTA MUSICAL BOULEVARD SHOPPING

Praça Gourmet do Boulevard Shopping - Setor Terminal Norte, Conjunto J Asa Norte - Brasília – DF

Quinta-feira (12), das 18h30 às 20h30

Entrada franca