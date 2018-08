Quarteto Encore se apresenta na Igreja Madre de Deus

A programação acontece neste domingo (5) e faz parte do projeto Música na Igreja, no Recife

O Quarteto Encore é o convidado do projeto "Música na Igreja", que acontece neste domingo (5), às 17h, na igreja Madre de Deus, no bairro do Recife, Centro. A iniciativa acontece todo primeiro domingo do mês, e é promovido pela Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer. Nesta edição, o público vai poder conferir o grupo de cordas, que levará ao público seu repertório autoral do disco Mosaicos. A programação é gratuita.



De uma amizade entre quatro músicos, o grupo nasceu. O quarteto começou a atuar no ano de 2009, buscando excelência na música de câmara e o prazer de trabalharem juntos no ramo da música. O Encore já atuou em shows com André Rio e gravações com os artistas Cláudia Beija, Silvério Pessoa e Maciel Melo.



No grupo, Carlos Santos e Rafaela Fonsêca tocam violino, já Laila Campelo toca viola e Fabiano Menezes comanda o violoncelo. Além das músicas autorais, o quarteto possui um repertório extenso de músicas eruditas e populares como, A Bela e a Fera, All You Need is Love (Beatles) e Asa Branca.