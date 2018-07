Pub promove festival Peixe Voador com bandas autorais

A primeira edição do evento acontece neste domingo (22), a partir das 17h, no Donovan's Irish Pub

O Donovan’s Irish Pub, localizado no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife, recebe neste fim de semana a primeira edição do festival Peixe Voador. O projeto voltado para bandas autorais, dá o start neste domingo (22), a partir das 17h, com as grupos pernambucanos Mascates, Qampo!,Gelo Baiano e DJ Agui Rock. A entrada será gratuita.



O público que curte o som de um bom rock autoral não pode deixar de conferir a programação deste fim de semana no pub irlandês. O Peixe Voador é mais um projeto promovido pela casa que tem como objetivo fomentar o estilo musical e dar oportunidade às bandas recifenses.



O Gelo Baiano, por exemplo, grupo formado por Carlos Henrique Alves, Sérgio Henrique Filho, Daniel Victor e Éber Pimenta abraçaram o rock nacional como caminho musical e agora decidiram que os tributos a artistas de renome serão coisa do passado.



"Existem muitos grupos bons em Recife que fazem um trabalho com amor e trazem o rock and roll como arte. Dar oportunidade e abrir espaço para essa geração que está vindo aí e para bandas que já estão na estrada é um incentivo para que eles continuem com projetos que acreditam", explica um dos donos do Donovan’s, Marcos Siqueira. Mais informações: 3071-8342.