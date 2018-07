Pub promove eventos voltados para o rock and roll

Donovan's Irish Pub, na Zona Norte do Recife, contará com shows de várias atrações do gênero musical, a partir desta quinta-feira (12)

O Dia Mundial do Rock está chegando e para comemorar o Donovan's Irish Pub promove uma programação de peso. A casa irlandesa, localizada no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife, contará com apresentações de várias bandas para homenagear o gênero musical mais conhecido e tocado no mundo.



Nesta quinta-feira (12), a partir das 21h, o local começa com Erica Natuza e banda apresentando um tributo a Amy Winehouse. No repertório estarão músicas que foram sucesso da britânica como "Rehab", "Back to Black" e "Valerie". Já na sexta-feira (13), dia que é, de fato, comemorado o rock and roll, sobem ao palco do local as bandas Yuri Mello e a Zero Bronca, com clássicos e sucessos consagrados.



No sábado (14), os shows continuam com as bandas Mystic e Dani California. O domingo (15) também será dia de show com Rodrigo Cavalcanti, a partir das 19h. O couvert custa R$ 14 na área interna e R$ 7 na área externa.



"O rock and roll e o pop rock fazem parte da nossa casa. O público que estiver procurando este som, pode ir ao local que não vai se arrepender. Já fizemos diversos tributos com nomes consagrados do gênero musical como U2, Oasis, Beatles, Raul Seixas, entre outros. Agora, estamos com um projeto que dá espaço às bandas autorais. Elas trazem o rock como arte", explica um dos nomes à frente do Donovan's Irish Pub, Marcos Siqueira.